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"Анкориджские договоренности" исчезли из переговорного процесса, - Зеленский

18:15 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
"Анкориджские договоренности" исчезли из переговорного процесса, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

"Анкориджские договоренности" больше не работают во время переговоров. России сложно требовать признания оккупированных территорий Украины, когда она проигрывает на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook во время общения с украинским сообществом в США во время визита в Нью-Йорк.

"Дух Анкориджа" закончился

Зеленский заявил, что так называемые "анкориджские договоренности" больше не являются предметом переговоров. Это требования страны-агрессора признать суверенитет РФ над Крымом, Донеччиной и Луганщиной, а также оккупированными ею частями Херсонщины и Запорожской области.

"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтральности Украины и анкориджских договоренностей "3+2", от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США", - говорит президент.

Преимущество на фронте

В то же время наиболее весомую роль в снятии с повестки дня так называемого "духа Анкориджа" сыграли Вооруженные силы Украины, уверен Зеленский.

"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у "русских" нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях - в сотнях, в тысячах", - сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на фронте позволяет Украине не соглашаться на требования со стороны РФ, которые она "никогда не примет в таком формате".

Путин хочет всю Украину

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса.

"Но, тем не менее, у нас иллюзии нет, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства", - говорит он.

Зеленский резюмировал, что мирный процесс сложный именно из-за такой позиции России.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах по деэскалации войны России против Украины. Об этом заявил Зеленский.

Кроме того, после встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский назвал условие энергетического перемирия с Россией.

В то же время, Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".

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