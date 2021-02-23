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ВООЗ гарантує виплату компенсацій за побічні ефекти від COVID-вакцин

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 09:27
ВООЗ гарантує виплату компенсацій за побічні ефекти від COVID-вакцин Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Про це повідомляє The Guardian.

"Надаючи одноразову компенсацію без звинувачення при повному та остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX спрямована на значне скорочення необхідності звернення в суди, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що постраждалі від вакцини зможуть подавати свої заявки через спеціальний сайт, який планують запустити до кінця березня. Програма буде діяти мінімум до 30 червня 2022 року.

У виданні зазначається, що країни, які самостійно фінансують свої закупівлі вакцини від COVID-19, також планують запровадити програми відповідальності.

Нагадаємо, з початку вакцинації від COVID в Нідерландах вже близько сотні людей поскаржилися на побічні ефекти, в тому числі на важку алергію. У всіх випадках люди скаржилися на вакцину Pfizer/BioNTech.

Крім того, у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca через побічні ефекти серед щеплених.

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