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В UNICEF заявили, що вакцина Pfizer може приїхати до України на початку березня

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 18:27
В UNICEF заявили, що вакцина Pfizer може приїхати до України на початку березня Фото: вакцина Pfizer (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID американської компанії Pfizer може приїхати до України на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.

Про це на тренінгу з постачання і логістики вакцин розповів керівник програм з охорони здоров'я UNICEF Ukraine Андрій Славуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ведуться переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer приїде в кінці лютого або на початку березня", - заявив Славуцький.

Зазначимо, саме UNICEF буде займатися постачанням вакцини в рамках COVAX.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що 117 000 доз вакцини Pfizer будуть доставлені до України наприкінці лютого.

"Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тисяч доз, які повинні прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні", - додав він.

Цього тижня компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні. Без схвалення українських регулюючих органів неможливе застосування цього препарату в рамках вакцинації.

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