Євросоюз вирішив подвоїти внесок в COVAX

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні країн "Великої сімки" (G7) заявила, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX. Євросоюз збільшить свій внесок до 1 млрд євро.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter .

Глава Єврокомісії зазначила, що поставки вакцин по механізму COVAX почнуться вже найближчим часом.

"Ми будемо в безпеці лише тоді, коли весь світ буде у безпеці. Як було оголошено в G7, ЄС подвоює свій внесок у COVAX з 500 мільйонів до 1 мільярда євро. Поставки почнуться найближчим часом. Це справжній момент глобальної солідарності", - наголосила вона.

Механізм COVAX був створений з ініціативи альянсу GAVI, ВООЗ та Коаліції за епідемічну готовність до інновацій (CEPI). В рамках механізму COVAX планують розподілити 2 млрд доз ефективних COVID-вакцин між країнами, які подали відповідну заявку.