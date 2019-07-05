Англійський суд заморозив дивіденди Nord Stream на користь Газпрому

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу зобов'язав російський "Газпром" в разі отримання дивідендів від Nord Stream внести 145 млн доларів на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Twitter.

Як зазначається в повідомленні, рішення суду ухвалене в межах позову "Нафтогазу".

Також суд зобов’язав "Газпром" при ухваленні нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів отримувати згоду "Нафтогазу", або погодження суду для отримання таких коштів, повідомили в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2018 року, Комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського "Газпрому" на прохання НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, 15 березня 2019 року Вищий суд Англії та Уельсу призупинив провадження у справі про визнання і приведення до виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту на транзит газу.

Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення щодо дивідендів Nord Stream на користь Газпрому. Заморожені 145 млн доларів