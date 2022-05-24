Англійська Прем'єр-ліга схвалила продаж "Челсі"

Англійська Прем'єр-ліга схвалила продаж футбольного клубу "Челсі" консорціуму Boehly на чолі з Тоддом болі. Завершення угоди залежить від видачі британським урядом необхідної ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прем'єр-ліги .

Відзначається, що було проведено тестування всіх потенційних директорів і проведена необхідна перевірка. Завершення продажу як і раніше залежить від британського уряду, який повинен видати необхідну ліцензію для завершення заключних етапів угоди.

"Рада Прем'єр-ліги сьогодні (24 травня - ред.) схвалила пропозицію про поглинання футбольного клубу "Челсі" консорціумом Тодда болю і Клірлейка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Великобританії має намір схвалити продаж "Челсі", але зажадав гарантій, що власник клубу російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції, не отримає вигоди від продажу.

Зазначимо, консорціум Boehly підписав з Абрамовичем угоду про покупку "Челсі". Як повідомляли британські ЗМІ, сума угоди становить 5,24 млрд доларів.

Рішення продати "Челсі" Абрамович ухвалив на початку березня. Він також заявив, що на виручені гроші буде створено тло для підтримки України.

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