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В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой: повреждена дамба и несколько машин

Фото: в Англии взорвалась бомба времен Второй мировой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии взорвалась авиационная бомба весом 250 килограммов, которая пролежала на побережье со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Норфолка.

Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. По данным полиции, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.

По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 километрах от эпицентра. Бомбу обнаружили несколько дней назад во время строительства моста и готовились к ее контролированной деактивации, предварительно построив защитный барьер из песка.

Ранее в Минобороны Британии показали, как проходят учения для наших воинов. На этой неделе новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.

Также со следующего года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

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ВеликобританияВторая мировая войнаВзрыв боеприпасов