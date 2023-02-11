В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой: повреждена дамба и несколько машин

Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. По данным полиции, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.

По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 километрах от эпицентра. Бомбу обнаружили несколько дней назад во время строительства моста и готовились к ее контролированной деактивации, предварительно построив защитный барьер из песка.