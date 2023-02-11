В Англии взорвалась бомба времен Второй мировой: повреждена дамба и несколько машин

В портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии взорвалась авиационная бомба весом 250 килограммов, которая пролежала на побережье со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Норфолка.
Боеприпас сдетонировал во время подготовки к обезвреживанию взрывной части. По данным полиции, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.
Взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.
По словам очевидцев, взрыв был слышен в 24 километрах от эпицентра. Бомбу обнаружили несколько дней назад во время строительства моста и готовились к ее контролированной деактивации, предварительно построив защитный барьер из песка.
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