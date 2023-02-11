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В Англії вибухнула бомба часів Другої світової: пошкоджена дамба та кілька машин

Фото: в Англії вибухнула бомба часів Другої світової (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Норфолка.

Боєприпас здетонував під час підготовки до знешкодження вибухової частини. За даними поліції, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

За словами очевидців, вибух було чутно за 24 кілометри від епіцентру. Бомбу виявили кілька днів тому під час будівництва мосту та готувалися до її контрольованої деактивації, попередньо збудувавши захисний бар'єр із піску.

Раніше у Міноборони Британії показали, як проходять навчання для наших воїнів. Цього тижня новобранців тренували у засніженій Північній Англії, щоб підготувати їх до бойових дій на фронті.

Також з наступного року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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ВеликобританіяВторая мировая войнаВибух боєприпасів