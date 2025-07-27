Англия выиграла Евро по футболу: как закончился финал с Испанией

Как развивался финал

Испанки первыми открыли счет: на 25-й минуте защитница Она Батлье Паскуаль навесила с правого фланга, а Мариона Кальдентей головой отправила мяч в сетку - 1:0.

Англия ответила аналогичным голом во втором тайме: Хлоя Келли слева навесила на Алессию Руссо, которая выиграла воздушную дуэль и сравняла - 1:1 на 57-й минуте.

В течение дополнительного времени обе команды создали опасные моменты, однако счет остался неизменным - судьбу чемпионства решили пенальти.

Драма пенальти и изменение правил

Первой пробивала англичанка Бетани Мид - ее гол отменили из-за двойного прикосновения к мячу. Арбитры позволили перебить удар, ведь недавно правило "двух касаний" было скорректировано.

Несмотря на инцидент, англичанки уверенно провели серию пенальти и победили 3:1. Ключевой героиней стала голкипер Англии Анна Хэмптон, которая отразила три подряд удара испанок.

Что означает эта победа

Англия защитила титул чемпионок Европы, добытый в 2022 году. Это лишь второй случай в истории, когда женская сборная сумела дважды подряд выиграть Евро - ранее это удавалось только Германии (1995-2013).

Сарина Вигман, главный тренер англичанок, стала первой в истории, кто выиграл три женских Евро - в 2017-м с Нидерландами и в 2022 и 2025 годах с Англией.

Путь к финалу

Испания прошла Евро-2025 без поражений в группе (победы над Португалией, Бельгией, Италией), в плей-офф выбила Швейцарию (2:0) и Германию (1:0 в дополнительное время).

Англия же начала турнир с поражения от Франции (1:2), но вышла в плей-офф со второго места, а дальше одолела Швецию по пенальти и Италию (2:1 в дополнительное время).