Неудачные попытки договориться с Кремлем

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что летом 2021 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они пытались создать новый формат переговоров с Кремлем от имени всего Европейского союза. По ее словам, идея заключалась в том, чтобы Европа говорила с Россией единым голосом, однако инициатива провалилась.

Против выступили страны Балтии и Польша, опасавшиеся, что такие переговоры только усилят позиции Москвы. В итоге каждая европейская страна действовала по отдельности, а российский диктатор получил сигнал о слабости и отсутствии единства в ЕС.

Меркель отметила, что Европа так и не смогла выработать общую стратегию в отношении России, а "разногласия между союзниками лишь усугубили ситуацию". По ее словам, последствия этого ощущаются до сих пор.

Почему разногласия в ЕС сохраняются

Сегодня споры вокруг тех событий снова обострились, ведь Европа по-прежнему не демонстрирует единства. После смены власти в США новая администрация Дональда Трампа отказалась от финансирования украинских военных нужд, переложив ответственность на Европейский союз. Однако и там до сих пор нет согласия по ключевым вопросам.

По данным СМИ, преемник Меркель Фридрих Мерц не присоединился к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, предлагающих ввести в Украину европейские миротворческие силы.

Страны Балтии остаются решительно антироссийскими, в то время как новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и отменил льготы для украинских беженцев.

Кроме того, Венгрия и Словакия продолжают закупать российские энергоносители и блокировать пакеты военной помощи Киеву, а в Чехии парламентское большинство сформировали партии, скептически настроенные к поддержке Украины.