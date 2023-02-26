Андрющенко рассказал, как россияне реагируют на "бавовну" в Мариуполе

"Они просто в шоке. Вот эти три дня "бавовни" - это просто шок... Они пытались сначала сбивать "кару небесную" системами ПВО - это не помогло. Затем два дня подряд поднимали самолеты - это тоже не помогло. И они не знают, что сейчас делать", - сказал он.

Андрющенко подчеркнул, что россияне превратили Мариуполь в большую военно-логистическую базу. Там дислоцируются оккупационные подразделения, техника, ремонтные базы и склады боекомплектов.

Поэтому теперь захватчикам нужно перемещать свои запасы на более безопасное расстояние. По словам Андрющенко, условно возможное расстояние - это Новоазовск. Но здесь возникают другие проблемы. Речь идет о логистике и недостаточном количестве места в городе.

"Они в шоке. Если так посмотреть на их реакцию, это если бы горел дом, а хозяева впали в такой транс. Они на него смотрят и ничего не делают. Это происходит и с оккупантами", - сказал он.

Напомним, в Мариуполе коллаборантам выдали "темники" по реагированию на взрывы.

Кроме того, вчера в Мариуполе был уничтожен очередной склад с боекомплектом россиян.

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