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Android упростил переход между менеджерами паролей: как это работает в один клик

15:18 11.09.2026 Пт
2 мин
Техногигант обновил Play Services
aimg Ольга Завада
Android автоматизировал перенос данных (фото: Pexels)

Пароли от десятков аккаунтов скоро можно будет переносить между менеджерами без незашифрованных CSV-файлов - Google добавил в Android автоматическую миграцию паролей, упрощающую переход на другой сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Пошаговый механизм переноса данных

Новый процесс миграции происходит непосредственно на устройстве за несколько секунд и не требует загрузки файлов в смартфон.

Как работает процесс переноски

Запуск импорта: пользователь открывает новый менеджер паролей и выбирает опцию импорта или копирования данных от другого провайдера, после чего приложение передает задачу операционной системе.

Автоматическое обнаружение: Android сканирует установленные приложения, определяет существующие менеджеры паролей с синхронизированными данными и предлагает список источников импорта.

Авторизация и передача: после нажатия "Продолжить" система перенаправляет пользователя к старому менеджеру паролей для подтверждения личности и санкционирования переноса, после чего данные в считанные секунды безопасно мигрируют между приложениями.

Импортировать или экспортировать свои пароли в Google Password Manager можно всего за несколько кликов (скриншот: Google)

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Поддерживаемые сервисы и совместимость

Обновление разработано для того, чтобы пользователи имели полный контроль над собственными цифровыми данными и могли изменить сервис в любой момент.

Теперь новую функцию переноса уже поддерживают Менеджер паролей Google, 1Password, Bitwarden и Dashlane.

Другие разработчики смогут добавить эту возможность позже с помощью Credential Transfer API.

Инструмент работает на базе сервисов Google Play и доступен на всех сертифицированных устройствах под управлением Android 8.0 Oreo и более новых версий.

Именно поэтому пользователям не нужно ожидать полномасштабного обновления всей операционной системы.

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