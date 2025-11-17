Производители смартфонов заявили о росте цен на устройства в будущем: названа причина
В ближайшее время ожидается рост цен на смартфоны. Производители, включая Xiaomi и OPPO, сталкиваются с удорожанием памяти, что может отразиться на стоимости устройств для пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Производители смартфонов приостанавливают закупки памяти
Как сообщает Jiemian News (через @Jukanlosreve в X (Twitter)), компании Xiaomi, OPPO и Vivo временно приостановили закупки памяти у поставщиков вроде Samsung и Micron. Цены на компоненты резко выросли за последние месяцы.
Представитель одного из китайских производителей сообщил, что сейчас компания стоит перед выбором: снизить характеристики новых устройств или увеличить стоимость для покупателей.
Почему растут цены на память
Рост стоимости памяти обусловлен несколькими факторами:
- Серверы в новых центрах обработки данных требуют RAM, а мощности производителей чипов ограничены. Высокий спрос на ограниченные ресурсы приводит к росту цен
- Производители серверов готовы платить больше: по данным отчета, цены для клиентов из серверного сегмента могут быть на 30% выше, чем для производителей смартфонов
- Компании Micron, Samsung и Kioxia начали уменьшать выпуск NAND-памяти, чтобы поднять цены на накопители.
По словам анонимного источника, цены на память продолжат расти в первой половине 2026 года.
Проблема глобальная
Хотя отчет касается в основном китайских производителей, это касается всей индустрии. Vivo, Samsung, Apple и другие компании используют одни и те же глобальные цепочки поставок, поэтому рост цен на компоненты затронет всех производителей.
Когда подорожают смартфоны
RAM и накопители составляют значительную часть стоимости смартфона. При росте цен на память, производители вынуждены будут повышать цены на устройства для конечного пользователя. Если спрос на инфраструктуру для AI останется высоким, смартфоны и другая техника могут заметно подорожать уже скоро.
