Официально: Степаненко подписал контракт с новым клубом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба .

Турецкий клуб официально сообщил, что соглашение с украинским полузащитником рассчитано на 1,5 года. Таким образом Степаненко связал свою карьеру с новой командой до лета 2026 года.

"Эюпспор" проводит первый сезон в турецкой Суперлиге и выступает довольно удачно: занимает в таблице 4-ю строчку после 21-го тура. Коллектив представляет один из районов Стамбула - Эюп. Главным тренером команды является Арда Туран - известный в прошлом экс-футболист испанских "Атлетико", "Барселоны" и сборной Турции.

Кто такой Тарас Степаненко

35-летний уроженец поселка городского типа Великая Новоселка Донецкой области. Воспитанник футбольной школы запорожского "Торпедо". В элите украинского футбола дебютировал в составе другой запорожской команды - "Металлурга" - 4 марта 2007 года в матче против киевского "Динамо". Полузащитнику тогда было 17 лет.

Весной 2010 года перешел в "Шахтер". Отыграл за донецкий клуб 439 матчей, в которых отметился 29 голами и 25 передачами. С "горняками" выиграл 10 титулов чемпиона Украины, 8 раз побеждал в Кубке и 5 - в Суперкубке.

В составе сборной Украины провел 87 матчей, забил 4 гола. Участвовал в чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. В нескольких матчах выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.