Андре Тан назвал трендовые сочетания цветов на осень 2025: как выглядеть стильно

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал про наиболее актуальные сочетания оттенков, которые следует добавить в свой гардероб уже сейчас. Палитра осенью 2025 балансирует между насыщенными глубокими цветами и мягкими нейтральными тонами, создавая идеальную основу для стильных и одновременно практичных образов.
Это одно из самых свежих сочетаний осеннего сезона. Яркий, почти неоновый лаймовый оттенок отлично контрастирует с глубоким теплым шоколадом.
Такой дуэт выглядит современно, энергично и подойдет как для streetstyle-луков, так и для более элегантных образов с акцентом. Например, лаймовая рубашка или свитер в сочетании с шоколадными брюками - смело и очень стильно.
Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт.
Винный - насыщенный оттенок, а красный - символ энергии и страсти. Вместе они создают невероятно чувственный и выразительный образ. Платье цвета бургунди + алые аксессуары - такой лук точно не останется без внимания.
Нежный пыльно-розовый в сочетании с теплым коричневым - это классика в новом прочтении. Такой дуэт подойдет тем, кто любит спокойные, но вместе с тем изысканные образы.
Идеально для офиса, городских прогулок или даже свидания. Попытайтесь соединить пальто цвета какао с розовым свитером - получите изящный, уютный лук.
Еще одна пара, в которой объединены тепло и холод. Горчичный придает осеннее настроение, а серый балансирует его и делает образ более сдержанным. Это сочетание смотрится лаконично, но не банально.
Серый жакет в паре с горчичными брюками или свитером - простой, но эффектный ход.
Сочетание мягкого молочного и глубокого хаки смотрится дорого и благородно. Оно подходит практически всем оттенкам кожи и легко адаптируется под разные стили.
Молочная рубашка или пальто прекрасно высветлят сдержанный хаки, создавая эффект воздушности. Этот дуэт идеален для базовых вещей в гардеробе.
