Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образ

Брюки с высокой талией

Классические брюки с высокой посадкой - это вневременная база, которая подходит практически к любому типу фигуры. Они придают силуэту изящества, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.

Их можно сочетать с любым верхом: от свитшотов и кроп-топов до элегантных блуз. Особенно актуальны модели прямого или немного расклешенного кроя в нейтральных цветах: черном, графитовом, бежевом.

Андре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Платья с длинными рукавами

Осень - идеальное время для платьев с длинным или рукавом три четверти. Такие модели выглядят сдержанно, но очень женственно.

Андре Тан советует обратить внимание на платья базовых цветов: черный, темно-синий, бежевый или бордо. Это могут быть как приталенные фасоны, так и свободные силуэты, легко дополненные жакетом или тренчем.

Классические блузы

Блузы из натуральных тканей - мастхев для осеннего офисного стиля. Шелк, вискоза или тонкая шерсть выглядят дорого, кроме того, одежда из такого материала приятна к телу и легко сочетается с другими элементами гардероба.

Особенно стильно смотрятся модели в нейтральных оттенках - белом, молочном, песочном, светло-сером. Такие блузы идеально сочетаются с классическими брюками, юбками-"карандаш" или даже джинсами.

Жакеты

Жакет - тот элемент, который мгновенно придает образу строгости и завершенности. Осенью особенно актуальны жакеты из плотной ткани - шерсть, твид, костюмная ткань.

Андре Тан советует обратить внимание на модели с акцентными плечами - такой крой не выходит из моды и придает силуэту структуры. Следует помнить, что для миниатюрных девушек лучше выбирать менее объемные фасоны, чтобы сохранить пропорции.

Ботильоны и сапоги на низком каблуке

Сапоги с невысокими каблуками - идеальное решение для тех, кто проводит день на ногах. Они выглядят сдержанно, элегантно и удобно, отлично сочетаются как с брюками, так и с платьями.

Лучше выбирать классические черные, коричневые или бежевые модели без лишнего декора. Такая пара станет универсальной базой для всех осенних луков.