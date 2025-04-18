"Реал" нашел замену Анчелотти: с опытом победы на клубном ЧМ

Пока руководство мадридского "Реала" определяется с полноценной заменой Карло Анчелотти, команду возглавит временный наставник. Он, в частности, будет руководить "сливочными" на Клубном чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es .

Анчелотти может покинуть "Реал" после финала Кубка Испании (26 апреля), или последнего тура Ла Лиги (25 мая). В этом случае его временно заменит Сантьяго Солари, который работает в клубе директором по футболу.

В случае отставки Анчелотти, Солари получит почти месяц для подготовки команды к Клубному чемпионату мира, где мадридцы стартуют 18 июня матчем против аравийского "Аль-Хиляля".

Ааргентинец хорошо знает состав и уже имеет опыт подобной работы. В 2018 году он временно заменил Хулена Лопетеги и выиграл с командой мировое клубное первенство.

Что касается основного претендента на тренерское кресло Королевского клуба, главным фаворитом считается наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. "План Б" - немецкий экс-тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Кто такой Сантьяго Солари

Бывший аргентинский футболист и тренер, родился 7 октября 1976 года в Росарио. Взрослую карьеру начал на родине в "Ривер Плейт". Впоследствии транзитом через "Атлетико" оказался в "Реале", где провел свои лучшие годы.

За "сливочных" выступал в 2000-2005 годах. Выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов (2002), два чемпионата Испании и Межконтинентальный кубок. Затем выступал за итальянский "Интер", аргентинский "Сан-Лоренсо", мексиканский "Атланте" и уругвайский "Пеньяроль".

После завершения игровой карьеры вернулся в "Реал" в качестве тренера молодежных команд. В октябре 2018 года возглавил основную команду, заменив Хулена Лопетеги. Выиграл Клубный чемпионат мира-2018, но в марте 2019-го был уволен после серии неудачных результатов.

В сезоне-2021/22 возглавлял мексиканскую "Америку". С 2023 года - директор по футболу в "Реале".

Солари имеет репутацию интеллигентного, спокойного и дисциплинированного специалиста, хорошо знакомого с клубной структурой "Реала". Имеет авторитет в клубе, в частности среди молодых игроков.