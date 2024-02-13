RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Анапе пылает многоэтажка, россияне не могут ее потушить

Фото: в Анапе пылает многоэтажка (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар начался в 11-этажном жилом доме в российской Анапе. Из дома было эвакуировано 440 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По предварительным данным, огонь охватил крышу и верхние этажи 11-этажного жилого дома. На месте пожара работают российские спасатели. Они проводят эвакуационные мероприятия.

 

Фото: в Анапе пылает многоэтажка (росСМИ)

Известно, что на месте пожара привлечены около 70 спасателей и 22 единицы техники. Российские правоохранители заявляют, что причина пожара в том, что здание было построено без официального разрешения, то есть незаконно.

Пожары на заводах Москвы

В Москве постоянно происходят пожары, в частности, в основном эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством оборонного комплекса РФ.

К примеру, в середине августа 2023 года произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске разразился масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа прошлого года.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом в украинской разведке ранее уже предупреждали жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар