Аналітики спрогнозували курсу долара на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,04-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,69 до 27,68 грн (-0,04%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,71/27,74 до 27,60/27,62 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,54/27,77 до 27,53/27,75 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 40,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Курс долара на міжбанку протягом тижня коливався в межах 27,65-27,85 гривень за долар, з тенденцією до зниження в кінці тижня до рівня 27,60 гривень.

Зазначимо, Рада Національного банку України заявив, що має намір зберегти політику гнучкого валютного курсу в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року зріс на 1% до 28 802,44 млн доларів.

Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все розміщенням урядом єврооблігацій на 2 млрд доларів.