Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав до рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 7 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 32 копійки до 32,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4907 - 32,5142 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6000 27,6200 EUR/UAH 32,4907 32,5142 RUB/UAH 0,3743 0,3747

Відзначимо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8193 - 32,8320 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,53 - 6 серпня), продажу - 27,75 (27,77 - 6 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,28 (32,36 - 6 серпня), продажу - 32,83 (32,90 - 6 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,45 - 6 серпня), продажу 3,84 (3,85 - 6 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 27,6486 гривень за 1 долар (-0,0307 грн). При цьому курс долара на 7 серпня становить 27,6793 гривень за 1 долар.