Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, протягом минулого тижня спостерігалася консолідація курсу в середині діапазону 25,0-25,5 грн і його повільне сповзання до нижньої межі цього коридору.

"Можливо, цей рівень в черговий раз стане підтримкою для долара, і нижче нього курс не опуститься. Такий сценарій можливий у випадку, якщо при кожній спробі долара опуститися нижче 25 грн НБУ буде активно нарощувати інтервенції з купівлі валюти. Такий розвиток подій досить імовірний, незважаючи на те, що НБУ регулярно публічно заявляє про те, що не таргетує курс і не "захищає" жодні рівні", - вважає Іосуб

За минулий тиждень офіційний курс долара практично не змінився, на інших сегментах валютного ринку долар незначно знизився до гривні на 0,04-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився поблизу 25,32 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,17/25,21 до 25,16/25,19 (-0,04%/-0,08%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 25,12/25,45 до 25,10/25,38 (-0,1%/-0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 1,3% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Зазначимо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українські компанії-експортери нарікають на зміцнення гривні, яке впливає на їх конкурентоспроможність. Вона також повідомила, що зміцнення національної валюти призвело до того, що дохідна частина бюджету не виконується.

У той же час у НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження доларизації економіки.