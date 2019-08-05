Аналітики спрогнозували курс долара на цей тиждень

Курс долара цього тижня з 5 по 9 серпня сильно не зміниться. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень долар змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку по-різному. Зокрема, офіційний курс ще знижувався, коли міжбанк вже зростав, в той час як готівковий долар топтався на місці.

"Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,49 грн до 25,35 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,35/25,38 до 25,51/25,56 (+0,6%/+0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 25,33/25,62 до 25,32/25,65 (-0,03%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею розширився з 1,2% до 1,3% за рахунок зниження курсу покупки з одночасним зростанням курсу продажу", - підкреслив Іосуб.

За його словами, різноспрямованість руху на різних сегментах валютного ринку, по-перше, пов'язана з розворотом долара після його падіння до 25 грн і нижче, а, по-друге, може свідчити про ймовірну стабілізацію курсу поблизу поточних рівнів.

"На цей тиждень ми очікуємо, що долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,3/25,7 грн", - додав він.

Зазначимо, на відкритті міжбанку 5 серпня курс долара станом на 10:31 порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу виріс вже на 18 копійок - до 25,74 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська гривня посіла перше місце серед світових валют за зростанням щодо долара США.