Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/27,0 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, на міжбанківському ринку останні дні пропозицію валюти стабільно перевищує попит на неї.

"Це пов'язано з тим, що імпортери випереджаючими темпами знижують свою економічну активність. На цьому тлі НБУ перейшов від продажу до купівлі валюти для поповнення резервів", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,9-3,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,14 до 27,60 грн (-1,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,06/28,12 до 27,41/27,45 (-2,3%/-2,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,00/28,63 до 27,19/27,68 (-2,9%/-3,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 2,3% до 1,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 3 квітня заявив, що після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти. За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 30 березня - 3 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 248,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.