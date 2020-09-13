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Аналітики прогнозують зростання курсу долара вище 28 гривень

Київ, Неділя 13 вересня 2020 08:36
Аналітики прогнозують зростання курсу долара вище 28 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У разі паніки на ринку курс може зрости до 28,5 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар подолає рівень у 28 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"На міжбанку валюта може торгуватися через тиждень близько 28,20-28,25 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,20 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зростання. В середньому зростання котирувань становив 0.9% по всьому спектру ринку. Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара за даними НБУ зріс з позначки в 27,69 до 27,95, що склало близько 0,9%. Зростає ціна долара і на готівковому ринку. Підсумком тижня став факт пробиття позначки у 28,00 гривень за долар. За підсумками п'ятниці готівковий ринок закриває тиждень на рівні 27,95.

"Зростання долара до таких відміток робить цілком реальним тестування значень вище 28 гривень за долар. При цьому важливим фактором будуть дії учасників ринку, адже за фактом останнім часом НБУ не особливо активно бере участь в торгах на міжбанку, а це означає, що при досягненні позначки у 28 гривень за долар ЦБ не буде проводити інтервенції, що може викликати паніку на ринку, а це дозволить вирости вище позначки 28,50", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 22,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

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