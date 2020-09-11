Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує дорожчати

Курс долара на міжбанку в продаж 11 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 9 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,10 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9600 грн/долар, євро 33,0719 - 33,1046 грн/євро, російський рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9300 27,9600 EUR/UAH 33,0719 33,1046 RUB/UAH 0,3729 0,3735

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 10 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,1442 - 33,1653 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлено на такому рівні: 27,9003 гривень за 1 долар (+0,0657 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8346 гривень за 1 долар.