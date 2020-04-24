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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму

Новини » Економіка     24.04.2020 - 17:35
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ринок балансується без долі центробанку

Національний банк України протягом тижня 21-24 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 28,6 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля скоротилася до 28,6 млн доларів порівняно з 67,5 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1 953,8 млн доларів і продав на 2 793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склала 839,3 млн доларів.

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку до мінімуму

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Національний банк України протягом тижня 6-10 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 327,70 млн доларів і продав 44,50 млн доларів. Протягом тижня 13-17 квітня НБУ купив 67,5 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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