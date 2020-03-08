Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,0% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, аналітики Альпарі вважають, що коливання курсу долара на початку березня були викликані політичними процесами - зміною уряду України.

Зазначимо, новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді заявив, що читає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.