Аналітики прогнозують подальше зниження курсу дола

Аротягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,68 до 27,41 грн (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 223,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, збільшивши її 5,5 рази порівняно з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 40 млн доларів.

Зазначимо, правління Національного банку україни (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "в 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає і що курс буде коливатися плавно.