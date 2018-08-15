Курс долара на міжбанку не змінився

Євро на міжбанку подешевшав на 17 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 15 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і перебуває на позначці 27,47 грн/дол, курс купівлі зріс до 27,44 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок - до 31,10 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,4300 - 27,4700 грн/долар, євро 31,0919 - 31,1344 грн/євро, російський рубль 0,4136 - 0,4145 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,4400 27,4700

EUR/UAH 31,0703 31,1042

RUB/UAH 0,4094 0,4101

Нагадаємо, 14 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4700 грн/долар, євро 31,2290 - 31,2745 грн/євро, російський рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 14 серпня, послабив курс гривні до 27,45 гривень за долар. Офіційні курси валют на 15 серпня встановлено на такому рівні:

2745,8922 гривні за 100 доларів (+11,4474);

3131,9646 гривні за 100 євро (+13,8799).