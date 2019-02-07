Аналітики назвали основні переваги нового закону про валюту

Можливість обмінювати валюту онлайн істотно вплине на ринок

Вступление в силу нового закона "О валюте и валютных операциях" позволит улучшить оборот средств и облегчит движения капитала. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, также стоит ожидать сокращения черного валютного рынка и уменьшения объема операций со стороны наличного рынка.

"Ведь теперь с вступлением в силу нового закона обмен валют будет проводиться и онлайн, на что быстро откликнулись банки и предоставили данную возможность уже в 00-00 сегодняшнего дня", - отметил он.

Пархоменко подчеркнул, что новый закон для экономики будет плюсом - теперь легально можно проводить большое количество операций и за рубежом: открытие счетов, покупка ценных бумаг, валютные переводы.

"Это упрощает данные процессы и просто легитимизирует их, ведь и раньше украинцы сотрудничали с зарубежными организациями, не используя лицензию от НБУ", - добавил аналитик.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн. Ряд банков уже предоставили такую услугу.