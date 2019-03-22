Аналітики Morgan Stanley дали прогноз по курсу долара на 2019 рік

Фото: Morgan Stanley (www.morganstanley.com)

Глобальна тенденція буде протилежною тій, яка спостерігалася в 2018 році

Три ключових фактори, які сприяли зростанню курсу долара в минулому році, швидше за все, приведуть до ослаблення американської валюти у 2019 році. Про цього говориться у звіті Morgan Stanley, повідомляє агентство Bloomberg.

Наголошується, що циклічне уповільнення економіки у світі, зростаючі ризики протекціонізму і слабка фіскальна і жорстка грошово-кредитна політика в США призвели до зростання долара в минулому році. Проте в 2019 році фактори ці ж будуть грати проти долара.

Зокрема, аналітики Morgan Stanley нагадують про те, що Федеральна резервна система відмовилася від подальшого підвищення ставок. Крім того, напруженість з приводу торгівлі знижується, китайсько-американські переговори обнадіюють на укладення угоди, яка, принаймні, відсуне підвищення тарифів на більш пізній час. Також очікується, що заходи стимулювання Китаю принесуть результати прискорення або, принаймні, стабілізації економічного зростання в найближчі місяці. Це, в свою чергу, повинно допомогти зоні євро, де деякі індикатори останнім часом стали більш позитивними.

Зазначимо, у Національному банку вважають, що на курс гривні до долара з початку 2019 року впливають кілька ринкових факторів.

Нагадаємо, що в Національному банку заявили, що ситуація з зростанням курсу долара у середині березня не була викликана якимось окремим фактором, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом ряду факторів.