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Аналитики Morgan Stanley дали прогноз по курсу доллара на 2019 год

Новости » Экономика    22.03.2019 - 14:10
Аналитики Morgan Stanley дали прогноз по курсу доллара на 2019 год
Фото: Morgan Stanley (www.morganstanley.com)

Глобальная тенденция будет противоположной той, которая наблюдалась в 2018 году

Три ключевых фактора, которые способствовали росту курса доллара в прошлом году, скорее всего, приведут к ослаблению американской валюты в 2019 году. Об этого говорится в отчете Morgan Stanley, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что циклическое замедление экономики в остальном мире, растущие риски протекционизма и слабая фискальная и жесткая денежно-кредитная политика в США привели к росту доллара в прошлом году. Однако в 2019 году факторы эти же будут играть против доллара.

В частности, аналитики Morgan Stanley напоминают о том, что Федеральная резервная система отказалась от дальнейшего повышения ставок. Кроме того, напряженность по поводу торговли снижается, китайско-американские переговоры обнадеживают на заключение сделки, которая, по крайней мере, отодвинет повышение тарифов на более позднее время. Также ожидается, что меры стимулирования Китая принесут результаты ускорения или, по крайней мере, стабилизации экономического роста в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, должно помочь зоне евро, где некоторые индикаторы в последнее время стали более позитивными.

Отметим, в Национальном банке считают, что на курс гривны к доллару с начала 2019 года влияют несколько рыночных факторов.

Напомним, что в Национальном банке заявили, что ситуация с ростом курса доллара в середине марта не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под воздействием ряда факторов. 

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Темы: Курс доллара
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