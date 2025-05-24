Аналитики JPMorgan смоделировали 4 сценария завершения войны РФ против Украины

Эксперты крупнейшего по размерам активов банковского холдинга США JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan) представили отчет с несколькими вариантами завершения российско-украинской войны. В прогнозах акцентируется на важности гарантий безопасности для Украины и возможных уступок со стороны обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ JPMorgan .

В документе оценки и прогнозы по войне РФ с Украиной представлены в отдельном разделе под названием "Российско-украинский эндшпиль и будущее Европы".

В данном анализе приводится оценка геополитических аналитиков по заказу американских инвестфондов, представителей крупного капитала, в частности чтобы попытаться разобраться с рисками для деятельности банковского сектора.

В тексте приводятся 4 возможных варианта, по мнению аналитиков JPMorgan, по прекращению войны: белорусский, грузинский, израильский и южнокорейский сценарии.

Грузинский сценарий

Наиболее вероятным из них американские эксперты считают сценарий, при котором активная фаза войны уже подходит к концу. В данном варианте приводится прогноз, по которому ситуация будет оставаться не стабильной для Украины, в частности на фоне реальных гарантий безопасности со стороны стран условного Запада.

В данном варианте также указывается, что в Украине через один или два цикла смены власти усилится влияние Кремля, и страна может оказаться в орбите влияния РФ. Эксперты сравнивают вариант с так называемым "грузинским сценарием" для Украины(50% вероятности по оценке JPMorgan), с постепенной потерей поддержки со стороны стран-партнеров, стагнацией, и сворачивание евроинтеграции, и "крестом" на пути в НАТО.

Южнокорейский сценарий

В данном варианте, по мнению экспертов JPMorgan, ситуация в Украине приобретет стабильный характер, однако членство страны в НАТО - не предвидится. Аналитики дают такому варианту 15% вероятности. По нему, в частности, Украина сохранит контроль над 80% территории страны, и будет иметь определенную поддержку со стороны США.

Белорусский сценарий

По худшему сценарию аналитиков Украине придется капитулировать из-за продолжающейся российской полномасштабной военной агрессии, Такой "вариант Беларуси" (эксперты предоставляют ему 15% вероятности), также предусматривает превращение Украины в вассальную территорию для России.

Израильский сценарий

Вероятность такого варианта аналитики оценивают в 20%, он предполагает стабильную поддержку Украины со стороны Запада, продолжающиеся боевые действия со стороны Сил обороны Украины.

Ключевые моменты в прогнозах от JPMorgan

В представленных анализах отмечается, что результат переговоров между Украиной и РФ существенно будет зависеть от готовности к уступкам и согласования с ними для возможного будущего договора о прекращении войны.

Кроме того, акцентируется, что от силы "гарантий безопасности" будет зависеть уровень уступок, и есть привязка к влиянию на риск новой войны.