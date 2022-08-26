Аналітики ISW не сумніваються, що саме Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС

Росія несе повну відповідальність за цинічні обстріли Запорізької АЕС. Дії держави-терориста можуть призвести до фатальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що військові РФ мілітаризували атомну електростанцію, хоча вона розташована далеко від лінії фронту та не досяжна для обстрілів ЗСУ.

В ISW не мають сумніву, що саме держава-терорист відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.

"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.