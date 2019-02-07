Аналітики дали прогноз впливу закону про валюту на курс гривні

Курс гривні буде стабільним, а обмін валюти безпечним

Вступление в силу нового закона "О валюте и валютных операциях" открывает возможность для более открытого движения капитала. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"В будущем это позволит стабилизировать курс гривны, а ее покупку сделать более безопасной и дешевой, что будет негативно влиять на черный и серый рынок", - отметил аналитик.

Также новый закон позволит получать долларовую доходность и от бондов Украины, которая ранее конвертировалась в гривну, считает он.

"Важно отметить также открытие доступа к страховым зарубежным программам, что позволит украинцам пользоваться зарубежными программами страхования жизни", - добавил Пархоменко.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий 6 февраля отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.