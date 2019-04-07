Аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,5 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,4/26,6 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, протягом тижня після першого туру президентських виборів долар робив різноспрямовані рух, а його падіння прискорилося в першу половину п'ятниці.

"У результаті навіть курс продажу готівкового долара в банках виявився трохи нижче круглої позначки 27 грн. При цьому і готівковий долар, і валюта на міжбанку опинилися поблизу значень, на які останній раз були 13 березня, відігравши таким чином, усі зниження гривні другої половини минулого місяця", - зазначив Іосуб.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,25 грн до 27,02 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,28/27,33 до 26,66/26,70 (-2,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,13/27,37 до 26,68/26,98 (-1,6%/-1,4%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,9% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку в продажу 5 квітня 2019 року знизився на 28 копійок до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,66 грн/долар.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.