Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, За минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,27 до 27,88 грн (+2,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,42/27,45 до 27,82/27,85 (+1,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,25/27,50 до 27,65/27,93 (+1,5%/+1,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 20-24 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу національної валюти після тижневої паузи.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні-2020 стали психологічні фактори.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".