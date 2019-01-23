Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На ринку спостерігається тенденція до зниження курсу долара

Найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4/27,7 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, протягом тижня зниження долара на міжбанку та готівковому ринку йшло практично синхронно. Винятком стала середа, 23 січня, коли готівковий долар помітно просів в порівнянні з вівторком, а на міжбанку на початку торгів, навпаки, виріс. Це пов'язано з присутністю на ринку НБУ, який вирішив скористатися ситуацією високої пропозиції валюти і за рахунок купівлі поповнити валютні резерви.

"Без участі регулятора з високою ймовірністю долар сьогодні знизився б і на міжбанку. Тим не менш, разовий вихід нбу з інтервенцією навряд чи перерве тенденцію щодо зниження долара", - вважає Іосуб.

Як відзначає аналітик Альпарі, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,17 грн до 27,90 грн (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,05/28,08 до 27,82/27,87 (-0,8%/-0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,87/28,14 до 27,63/27,90 (-0,9%/-0,8%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році.

При цьому керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,99 грн/долар.