Аналітик назвав причини обвалу курсу долара

Курс долара до гривні в останні тижні падає за рахунок стійкого попиту нерезидентів на облігації, номіновані в гривні. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Він зазначив, що сьогодні на початку торгів на міжбанку долар опустився нижче позначки 25 грн, оновивши мінімуми з кінця серпня 2016 року, проте вже до полудня повернувся трохи вище цієї психологічної позначки.

"Основним драйвером зміцнення гривні за останні пару тижнів став стійкий попит нерезидентів на ОВДП - облігації, номіновані у гривні. Для їх покупки іноземному інвестору треба завести в країну валюту, і поміняти на гривню", - підкреслив Іосуб.

Аналітик вважає, що підтримкою для долара може стати область поблизу 24,7 грн, яка відповідає мінімумам липня 2016 року. У той же час якщо долар проб'є і цей рівень, це буде означати повернення до значень січня 2016 року, на три з половиною роки тому.

"Найімовірніше, мінімум в районі 24,7 грн буде досягнуто у першій половині серпня, курс на час стабілізується, а до кінця літа долар перейде до зростання. Причиною стане зменшення попиту іноземців на ОВДП", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці на відкритті міжбанку долар просів нижче 25 гривень. Зміцнення української національної валюти відобразилось і на готівковому ринку - у кількох обмінниках вже почали пропонувати долар за ціною нижче 25 гривень.

Зазначимо, Національний банк України на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень за долар. Таким чином, курс долара до гривні впав до рівня трирічних мінімумів.