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Чи буде новий наступ на Київ: відповідь західного аналітика

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 10:02
Чи буде новий наступ на Київ: відповідь західного аналітика Фото: Путін знову може спробувати напасти на Київ (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Росія знову може спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Однак використання білоруської армії виключено.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик тому Купер.

"Щодо білоруської армії - ні. Лукашенко - лояльний союзник, і він зробить все, що Путін його попросить, крім відправки білоруської армії в Україну. Оскільки його армія просто розвалиться", - сказав експерт.

За його словами, Лукашенко знає, що є ряд перебіжчиків з Білорусі, які вже воюють на українській стороні. Є цілих два батальйони білорусів, які воюють за Україну.

"Тому він боїться, що в разі атаки на Україну його армія розвалиться, він залишиться з кількома тисячами лояльних сил і потім його скинуть. Як і у Путіна, його головна мета - залишитися при владі, нічого іншого для Лукашенка значення не має", - вважає Купер.

З іншого боку, зазначив аналітик, "вам завжди потрібно мати на увазі, що росіяни можуть спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо будуть мати таку можливість - їм треба показати свою здатність наносити удари по Україні".

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик тому Купер в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що російський президент Володимир Путін не віддає наказу на застосування ядерної зброї у війні, оскільки бойові дії поки ведуться на українській території. Крім того, він побоюється, що його наказ не буде виконаний.

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