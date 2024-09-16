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Аналитик DeepState о ситуации в Курской области: сейчас там паритет

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 18:21
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Аналитик DeepState о ситуации в Курской области: сейчас там паритет Фото: сейчас в Курской области паритет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

В настоящее время в Курской области наблюдается равноценность успехов как украинской, так и российской армий. Однако следует соблюдать оперативную тишину.

Об этом рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep state Роман Погорелый в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"(Сейчас в Курской области - ред.) паритет. Они (россияне, - ред.) подтянули силы, что и ожидалось. Они их развернули и сейчас пытаются реализовывать разными способами, разными путями, в разных участках. Опять же мы видим контрнаступательные действия на западном фланге, в районе н. п. Снагость.

В то же время, аналитик подчеркнул, что украинские военные также проводят в регионе работы. Однако деталей этого он раскрывать не стал.

"Силы обороны тоже проводят работу. Здесь уже без деталей. Оперативная тишина показала и доказала, что она имеет эффективность и работает. Есть места, где Силы обороны успешно пытаются отбивать атаки врага, который пытается восстановить контроль, пытающийся там где-то оттеснить наши силы" , - объяснил он.

Он отметил, что так можно описать весь участок, весь отрезок по той "синей" зоне, которую могут все видеть и в целом "серой" зоны.

"Поэтому здесь динамично и действительно что есть тот паритет, есть успешные наши участки, есть, к сожалению, успешные у врага. Мы не пропускаем московитов, чтобы они отражали территории. Поэтому работа идет", - рассказал Погорелый

Боевые действия в Курской области

Напомним, что уже больше месяца украинские военные проводят военную операцию в Курской области. Силы ВСУ взяли под свой контроль уже более 100 населенных пунктов.

Заметим, что одной из целей операции был отвод русских войск от самых горячих направлений фронта. В частности, Покровского.

Заметим, что во время интервью Погорелый вспомнил, что российские оккуанты попали в окружение в Курской области.

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