В Амстердамі затримали понад 50 учасників антикарантинних демонстрацій

Як пояснили правоохоронці, затримання відбулося через те, що акція протесту на Музейній площі була неузгодженою, а демонстранти не дотримувалися карантинні обмеження. У муніципалітеті додали, що це була "стихійна демонстрація", при цьому учасники протесту ображали правоохоронців.

Влада Амстердама відзначили, що демонстранти можуть збиратися інших частинах містах, однак Музейна площа позначена як зона ризику і тут заборонені масові зібрання громадян.

Всього в акції протесту взяли участь 1400 осіб.