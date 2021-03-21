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В Амстердамі затримали понад 50 учасників антикарантинних демонстрацій

Автор: Ігор Литвиненко

У столиці Нідерландів Амстердамі в суботу пройшли масштабні протести проти карантинних обмежень, введених через COVID-19. В результаті правоохоронці затримали 58 учасників протестів.

Про це повідомляє NOS.

Як пояснили правоохоронці, затримання відбулося через те, що акція протесту на Музейній площі була неузгодженою, а демонстранти не дотримувалися карантинні обмеження. У муніципалітеті додали, що це була "стихійна демонстрація", при цьому учасники протесту ображали правоохоронців.

Влада Амстердама відзначили, що демонстранти можуть збиратися інших частинах містах, однак Музейна площа позначена як зона ризику і тут заборонені масові зібрання громадян.

Всього в акції протесту взяли участь 1400 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС. А в англійській столиці Лондоні затримали 33 осіб.

Також повідомлялося, що тиждень тому в нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети, кінну поліцію і службових собак.

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Новини України протестАмстердамЗадержаниеКарантин
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