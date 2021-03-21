В Амстердаме задержали более 50 участников антикарантинных демонстраций

В столице Нидерландов Амстердаме в субботу прошли масштабные протесты против карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. В результате правоохранители задержали 58 участников протестов.
Об этом сообщает NOS.
Как пояснили правоохранители, задержания произошли из-за того, что акция протеста на Музейной площади была несогласованной, а демонстранты не соблюдали карантинные ограничения. В муниципалитете добавили, что это была "стихийная демонстрация", при этом участники протеста оскорбляли правоохранителей.
Власти Амстердама отметили, что демонстранты могут собираться других частях городах, однако Музейная площадь обозначена как зона риска и здесь запрещены массовые собрания граждан.
Всего в акции протеста приняли участие 1400 человек.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человек.
Также сообщалось, что неделю назад в нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конную полицию и служебных собак.