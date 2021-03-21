В Амстердаме задержали более 50 участников антикарантинных демонстраций

Как пояснили правоохранители, задержания произошли из-за того, что акция протеста на Музейной площади была несогласованной, а демонстранты не соблюдали карантинные ограничения. В муниципалитете добавили, что это была "стихийная демонстрация", при этом участники протеста оскорбляли правоохранителей.

Власти Амстердама отметили, что демонстранты могут собираться других частях городах, однако Музейная площадь обозначена как зона риска и здесь запрещены массовые собрания граждан.

Всего в акции протеста приняли участие 1400 человек.