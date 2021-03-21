UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Амстердаме задержали более 50 участников антикарантинных демонстраций

Автор: Игорь Литвиненко

В столице Нидерландов Амстердаме в субботу прошли масштабные протесты против карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. В результате правоохранители задержали 58 участников протестов.

Об этом сообщает NOS.

Как пояснили правоохранители, задержания произошли из-за того, что акция протеста на Музейной площади была несогласованной, а демонстранты не соблюдали карантинные ограничения. В муниципалитете добавили, что это была "стихийная демонстрация", при этом участники протеста оскорбляли правоохранителей.

Власти Амстердама отметили, что демонстранты могут собираться других частях городах, однако Музейная площадь обозначена как зона риска и здесь запрещены массовые собрания граждан.

Всего в акции протеста приняли участие 1400 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человек.

Также сообщалось, что неделю назад в нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конную полицию и служебных собак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестАмстердамЗадержаниеКарантин
Читайте также
Меркель хочет продления локдауна в Германии на апрель
Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве
Прогноз погоды