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Amnesty International підтвердила військові злочини армії РФ у Харкові: звіт

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Харків, Понеділок 13 червня 2022 04:13
Amnesty International підтвердила військові злочини армії РФ у Харкові: звіт Фото: Amnesty International підтвердила військові злочини армії РФ в Харкові (atn.ua)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти обстрілювали житлові райони Харкова касетними бомбами і некерованими ракетами. Їх застосування проти цивільного населення-військовий злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Amnesty International за підсумками детального розслідування.

Співробітники організації протягом 14 днів у квітні і травні вивчили обставини 41 російського удару по Харкову, в результаті яких загинули 62 і були поранені 196 осіб. За даними керівника медичного відділу Харківської військово-цивільної адміністрації, за час війни загинуло 606 жителів Харкова, 1248 були поранені.

AI опитала 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілів, їх свідки, рідні жертв, а також лікарі, які лікують поранених; збирала і аналізувала докази на місці бомбардувань, вивчала різні цифрові носії інформації. В результаті AI задокументувала щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по місту з боку Росії.

В ході дослідження Amnesty International з'ясувала, що армія РФ, обстрілюючи житлові райони, багаторазово використовувала касетні боєприпаси типу 9n210/9n235, а також протипіхотні осколкові міни.

Зокрема, 15 квітня дев'ять людей загинули, а ще 35, у тому числі безліч дітей, були поранені під час обстрілу касетними бомбами вулиці Миру в Індустріальному районі Харкова. Лікарі показали співробітниками AI витягнуті з тіл поранених металеві частинки, які однозначно свідчать про використання касетних боєприпасів типу 9n210/9n235, сказано в доповіді. На дитячому майданчику на місці обстрілу правозахисники також виявили осколки боєприпасів цього типу.

Однією з постраждалих в ході того обстрілу була 41-річна Оксана Литвиненко, яка перебувала в той момент на дитячому майданчику разом з 4-річною донькою і чоловіком. Осколки бомби потрапили їй в спину, груди і живіт, сильно пошкодили легке і хребет. Оксана провела місяць у реанімації. За словами лікаря, невідомо, чи зможе вона коли-небудь говорити і ходити.

30-річна Вероніка Шевченко з дочкою перебувала на дитячому майданчику біля свого будинку в Харківському районі Салтівка, коли 12 березня він був обстріляний з установки "Град". Вероніка втратила ноги.

Нагадаємо, Харківська область залишається одним з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, окупанти обстрілюють житлові будинки.

Всього в результаті дій окупантів за суботу, 11 червня, поранення отримали чотири людини, ще три людини загинули.

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