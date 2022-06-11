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У Харківській області після обстрілів під завалами будинку загинули чотири людини

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Харківська область, Субота 11 червня 2022 10:34
У Харківській області після обстрілів під завалами будинку загинули чотири людини Фото: у Чкалівській громаді під час обстрілів загинули 4 осіб (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора, 10 червня, знову обстріляли Чкалівську громаду у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, окупанти не раз обстрілювати територію громади за останню добу. Зранку російські снаряди влучили у складські приміщення. В результаті сталося загоряння площею 50 квадратних метрів.

Пізніше окупанти ще раз вдарили по Чкалівській громаді, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок. Під завалами опинилися чотири людини. Вони загинули на місці. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла.

Всього за минулу добу бійці ДСНС ліквідували 13 пожеж у Харківській області, які виникли в результаті обстрілів з боку окупантів.

Нагадаємо, в ніч на 9 червня російські війська обстріляли Харків, в результаті чого загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

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