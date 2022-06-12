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У Харківській області за добу внаслідок обстрілів загинуло троє людей

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Харківська область, Неділя 12 червня 2022 11:30
У Харківській області за добу внаслідок обстрілів загинуло троє людей Фото: у Харковській області за добу загинуло троє осіб (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора, 11 червня, продовжували обстрілювати Харків та область. Внаслідок ворожих атак загинуло троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вчора під обстріли знову потрапив Шевченківскький район Харкова. Також окупанти вдарили по Малоланилівській громаді, Чугуївському та Ізюмському районах.

В результаті ворожих обстрілів виникли пожежі у приватних будинках, нежилих приміщеннях та лісосмугах.

Загалом внаслідок дій окупантів за минулу добу поранення отримали четверо осіб, ще троє людей загинули.

Нагадаємо, Харківська область залишається одним з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, окупанти обстрілюють житлові будинки.

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