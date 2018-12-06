У ДТЕК Ахметова підтримали пропозицію Насалика підвищити ціну вугілля

Ігор Насалик та Рінат Ахметов (коллаж РБК-Україна)

Насалик заявив, що базову ціну вугілля слід підіймати на 10,5%

Міністр енергетики Ігор Насалик за підтримки ДТЕК Ріната Ахметова запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля в Україні на 10,5%. Про це свідчить протокол наради з представниками енергоринку 30 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

За даними видання, Насалик запропонував підняти граничну ціну вугілля для державних вугледобувних підприємств до 2 800 грн/т (без ПДВ) з нинішнього рівня 2 535 грн/т, який було встановлено у квітні поточного року.

На думку Насалика, базову ціну слід підіймати через зростання ціни вугілля у 2018 році. Середня розрахункова ціна імпортованого вугілля, за словами заступника голови НКРЕКП, складає понад 3 000 грн/т.

Насалик вважає, що підняття базової ціни покращить стан державних вугледобувних підприємств та паливо-енергетичного комплексу.

Відповідно до протоколу, потреба теплових електростанцій на 2019 рік становить 28,2 млн тон вугілля, з них від держпідприємства "Держвуглепостач" потрібно лише 10% – 2,8 млн грн.

Протокол наради (nashigroshi.org)

Присутні на нараді з Насаликом підтримали пропозицію міністра щодо підняття базової ціни вугілля. Окрім двох представників Міненерговугілля та одного від НКРЕКП, на нараді були по одному представнику від ТОВ "Укртеплотехенерго", ТОВ "Черкаське хімволокно", ПАТ "Донбасенерго" та три людини від ТОВ "ДТЕК енерго".

Як відомо, найбільшим добувачем енергетичного вугілля в Україні є група Ріната Ахметова, яка добуває близько 24 млн тон вугілля на рік. У випадку, якщо після підняття базової ціни вугілля для держшахт аналогічного підйому выд НКРЕКП захочуть шахти Ахметова, то для них це принесе додатково близько 6,4 млрд грн на рік. При цьому собівартість вугільної продукції ДТЕК значно нижча від державних підприємств.

Також підйом ціни принесе додаткові 0,3 млрд грн групі Віталія Кропачова, яка отримує близько 1,1 млн тонн вугілля з шахти "Краснолиманська" і поставляє його на державне "Центренерго".

РБК-Україна раніше писало, що Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

Зазначимо, на сьогодні енергохолдинг олігарха Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому Антимонопольний комітет України до сих пір не визнає холдинг ДТЕК монополістом на ринку електроенергії.