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АМКУ порушив справу проти 18 облгазів Фірташа

Новини » Економіка    24.07.2019 - 10:55
АМКУ порушив справу проти 18 облгазів Фірташа
Фото: Дмитро Фірташ (Group DF)

Є підозри, що всі ці компанії є єдиним суб’єктом господарювання

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про порушення 18 газорозподільчими компаніями закону "Про захист економічної конкуренції". Про це повідомляє прес-служба АКМУ.

Згідно з повідомленням, порушення є призначення  громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно у всіх компаніях без отримання відповідного дозволу органів АМКУ.

Йдеться про наступні підприємства: "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз".

Як зазначили в АМКУ, призначення Брауна є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції" та дає підстави вважати:

  • зазначені товариства єдиним суб’єктом господарювання;
  • зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним(домінуючим) становищем, суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет розглядає справи за ознаками вчинення 20 операторами газорозподільних систем, контрольованих Дмитром Фірташем, порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. У липні міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.

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Новини України ФірташАнтимонопольний комітет Україниоблгазы
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