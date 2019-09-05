АМКУ вирішив примусово розділити групу Фірташа на ринку добрив

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Комітет також оштрафував Фірташа на 100 млн грн

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення примусово поділити групу компаній OSTCHEM Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Комітет встановив, що група компаній у складі заводів-виробників ПАТ "Азот", ПрАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" та оптової торговельної компанії ТОВ "НФ Трейдінг Україна" зловживала монопольним (домінуючим) становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив впродовж 2014-2017 років.

Оскільки реалізація добрив за межі групи відбувалась через торговельну компанію ТОВ "НФ Трейдінг Україна", на цю компанію накладено максимально можливий відповідно до діючого законодавства штраф у розмірі 107 млн грн.

АМКУ вважає, що якби три основних вітчизняних заводи-виробники азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб’єкт – група OSTCHEM, зловживання були б неможливими.

"Тому, з урахуванням тривалості та істотності порушення, його негативного впливу на аграрний ринок держави, та з метою ефективного припинення зловживання монопольним становищем до заводів групи застосовано санкцію у вигляді примусового поділу, який має відбутися впродовж 9 місяців з дати одержання цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, група OSTCHEM була заснована в 2010 році як керуюча компанія Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Дмитро Фірташ був затриманий у Відні в березні 2014 по запиту ФБР на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

У липні 2019 року міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.