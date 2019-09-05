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АМКУ решил принудительно разделить группу Фирташа на рынке удобрений

Новости » Экономика    05.09.2019 - 13:03
АМКУ решил принудительно разделить группу Фирташа на рынке удобрений
Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Комитет также оштрафовал Фирташа на 100 млн грн

Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ПАО "Азот", ЧАО "Ровноазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" и оптовой торговой компании ООО "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляла монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию ООО "НФ Трейдинг Украина", на эту компанию наложен максимально возможный в соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн.

АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производители азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа OSTCHEM, злоупотребления были бы невозможны.

"Поэтому, с учетом длительности и существенности нарушения, его отрицательного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, который должен состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения", - говорится в сообщении.

Напомним, группа OSTCHEM была основана в 2010 году как управляющая компания Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

В июле 2019 года министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

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